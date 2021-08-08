В СК РФ потребовали разобраться в ЧП с ребенком-инвалидом, которого мать ударила ножом в глаз

Мать нечаянно ранила ребенка ножом в глаз

В Следственном комитете РФ заинтересовались вопиющим происшествием в Сызрани. Здесь 9-летний глухонемой мальчик получил ранение глаза. Это случилось во дворе, где живет семья, а ножом в глаз ребенка ударила его мать - по предварительным данным, это произошло без злого умысла.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от самарских коллег досконально разобраться в ситуации. Руководитель СУ СК РФ по региону должен доложить о мерах реагирования, направленных на защиту прав несовершеннолетнего. Все обстоятельства случившегося нужно тщательно расследовать, заключили в СК.

Как стало известно "Комсомолке", сейчас с семьей мальчика работают специалисты. Ранее ни отец, ни мать в поле зрения органов опеки не попадали и в семье все было благополучно. "КП"-Самара" продолжит следить за ситуацией.