Депутат «на паузе»: в Самаре начали судить Дениса Штейна

Вскоре после задержания народный избранник заявил, что его подставили Фото: Соцсети

В Октябрьском районном суде стартовали судебные заседания по уголовному делу Дениса Штейна. На момент задержания он был депутатом «Единой России», представлял интересы избирателей Советского района Самары. Но после того, как на него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, в партии заявили нечто вроде «Какая неожиданность» и приостановили его членство.

Дениса Штейна полицейские задержали 27 ноября прошлого года в квартире его подруги на ул.Советской Армии. При обыске стражи порядка изъяли крупную партию мефедрона, электронные весы и иные вещдоки. Уголовное дело возбудили по факту повышения на сбыт наркотиков в крупном размере.

Депутат сразу заявил, что это «подстава», и имена «заказчиков» ему известны. Озвучит ли он их во время разбирательств в Октябрьском районном суде, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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