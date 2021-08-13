В Самаре не будут сносить историческое здание на Садовой, 228

Дом на Садовой, 228 сносить не будут Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Историческое здание на Садовой, 228 в Самаре не будут сносить. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина. Этот дом является уникальным примером самарского деревянного зодчества. Эксперты считают, что внутри сохранились аутентичные элементы.

Несколько дней назад поступило заявление о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Считается, что с момента регистрации заявления в УГООКН объект находится под охраной. Однако, были проведены торги на снос здания. Градозащитники решили грудью встать на защиту дома, вышли с мини-пикетами. Позже в ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров. К нему обратилась председатель реготделения ВООПИК Нина Казачкова. Глава региона отметил, что профильные ведомства обязаны вернуться к детальному анализу материалов и не принимать поспешных решений. Сиутацию обсудили на межведомственном совещании и нашли решение.

- Дом по улице Садовой, 228, литера А не будет снесён! - написала глава Самары в своем Instagram.

Кроме того, Лапушкина сообщила, что в понедельник создадут комиссию, в состав которой войдут представители управления госохраны культурного наследия, городской администрации, прокуратуры и ВООПИК. Комиссия исследует ситуацию с другими историческими зданиями, которым угрожает снос.

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