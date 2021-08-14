Самарские следователи возбудили уголовное дело на соцслужбы и полицию, которые «проморгали» мать, убившую младенца

Подозреваемая свою вину признала Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Возбуждением сразу трех уголовных дел закончилась проверка, которую проводили прокуроры и следователи после смерти младенца в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре.

Первые два уголовных дела возбудили на Елену Лаврову – по версии следствия, горе-мать оставила двух маленьких сыновей запертыми в квартире и пропала на несколько дней. Когда вернулась, 8-месячный младенец был мертв, 3-летний сын – испуган и голоден.

Сегодня по решению суда Лаврову арестовали на 2 месяца, чтобы она не попыталась «переговорить» со свидетелями или как-то повлиять на расследование.

Главный вопрос, который задавали себе все, кто слышал об этой истории, – где были соцслужбы, полиция и соседи? Если дети кричали от голода часами, неужели никто об этом не сообщил «куда следует»?

Выяснять это теперь будут в рамках уголовного дела. В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела на так называемые органы профилактики – это опека, полиция, медики и остальные органы власти, которые следят за здоровьем и благополучием детей. О конкретных подозреваемых пока не говорят. Третье уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я осознавала, что делаю»: подозреваемая в убийстве младенца расплакалась в зале суда

Следствие просит ее ареста, адвокат настаивает, что на свидетелей девушка повлиять не сможет (подробности)

В самарской квартире умер младенец, мама которого ушла в запой

Двое детей были заперты одни без еды и воды несколько дней (подробности)