В МЧС рассказали, что произошло после столкновения катера с теплоходом в Самаре

По факту происшествия проводится проверка Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вечером 14 августа на Волге в Самаре произошло ЧП. В районе Рождественской Воложки столкнулись теплоход "Рейдовый-3", переправлявший песок, и катер. Последний после аварии пропал.

- Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. На движение судов данная ситуация не повлияла, баржа находится на кромке судового хода, без повреждений, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Поиски пропавшего катера продолжаются.