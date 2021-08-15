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Происшествия15 августа 2021 10:57

В МЧС рассказали, что произошло после столкновения катера с теплоходом в Самаре

Авария произошла на Волге, информация по погибшим и пострадавшим уточняется
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверка

По факту происшествия проводится проверка

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вечером 14 августа на Волге в Самаре произошло ЧП. В районе Рождественской Воложки столкнулись теплоход "Рейдовый-3", переправлявший песок, и катер. Последний после аварии пропал.

- Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. На движение судов данная ситуация не повлияла, баржа находится на кромке судового хода, без повреждений, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Поиски пропавшего катера продолжаются.