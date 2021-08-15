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Общество15 августа 2021 20:06

И мгла не страшна. Видеоблогер показал, как самарцы спасаются от жары на пляже на Советской Армии

Жаркая погода не покидает регион, поэтому жители губернии облюбовали местные пляжи
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Пляжи Самары по-прежнему многолюдны

Пляжи Самары по-прежнему многолюдны

Фото: принтскрин видео.

В Самарской области продолжает оставаться жаркая погода. Днем температура воздуха прогревается выше 30 градусов и люди ищут, где можно освежиться. Традиционно они выбирают местные пляжи.

Видеоблогер Евгений Щекин заснял отдых горожан при жаре + 35 градусов. Он сделал видео с пляжа на улице Советской Армии в районе НФС. Людей там в эти дни много. Не пугает народ даже пыльная мгла из Казахстана, которая накрыла регион.

Добавим, что и начало следующей недели в губернии будет жарким. Дневная температура будет 35-36 градусов выше нуля.

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Официальный пляж на Волге в Самаре Жара +35
Официальный пляж на Волге в Самаре Жара +35
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