И мгла не страшна. Видеоблогер показал, как самарцы спасаются от жары на пляже на Советской Армии

Пляжи Самары по-прежнему многолюдны Фото: принтскрин видео.

В Самарской области продолжает оставаться жаркая погода. Днем температура воздуха прогревается выше 30 градусов и люди ищут, где можно освежиться. Традиционно они выбирают местные пляжи.

Видеоблогер Евгений Щекин заснял отдых горожан при жаре + 35 градусов. Он сделал видео с пляжа на улице Советской Армии в районе НФС. Людей там в эти дни много. Не пугает народ даже пыльная мгла из Казахстана, которая накрыла регион.

Добавим, что и начало следующей недели в губернии будет жарким. Дневная температура будет 35-36 градусов выше нуля.