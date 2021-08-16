В Самаре возбуждено уголовное дело о пропаже четверых мужчин на Волге после столкновения катера и баржи

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СКР по Самарской области

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) по факту столкновения катера и баржи на Волге, в результате чего без вести пропали четверо мужчин.

Напомним, страшное ЧП произошло вечером, 14 августа, на Волге напротив села Рождествено. По словам экипажа теплохода «Рейдовый-3» маломерный катер «CABA 700 VIKING» с четырьмя мужчинами на борту на большой скорости врезался в баржу и скрылся под водой. В настоящее время поиски без вести пропавших продолжаются, также не найден и затонувший катер.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, проводят осмотр баржи, а позже будут проведены ряд экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.