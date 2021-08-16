В Самаре перекроют движение на улице Первомайской

В Самаре перекрывают движение на Первомайской
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре вводят очередные ограничения из-за ремонта теплотрасс. На этот раз будет перекрыт участок на улице Первомайской, сообщили в городской администрации.
В городе идет масштабный ремонт теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону. Ранее сообщалось, что в областной столице хотят быть готовы дать тепло уже 10 сентября.
На Первомайской перекроют участок от дома №27 до дома №24 с полуночи 17 августа до 4 утра 20 августа.
Водителей призывают заранее планировать свои маршруты с учетом перекрытий, чтобы не этом участке не создавать заторы.
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