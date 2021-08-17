Видеоблогер показал дымку, которая окутала Самару

Дымка окутала Самару. Фото скриншот
Самарский видеоблогер Евгений Щекин разместил на своем YouTube-канале дымку, которая окутала город.
Ранее жители Самарской области делились в соцсетях фотографиями дымки, а также гадали, откуда она появилась. Кто-то предполагал, что это смог от пожаров или испарения от водоемов из-за жары.
По данным синоптиков, в регион пришли пыльные бури из Казахстана. "В наш регион поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли, которые и образуют мглу", - отмечали в Приволжском УГМС.
Дымка может продержаться в регионе еще некоторое время.