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Общество17 августа 2021 6:46

Видеоблогер показал дымку, которая окутала Самару

В регион пришли пыльные бури из Казахстана
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Дымка окутала Самару. Фото скриншот

Дымка окутала Самару. Фото скриншот

Самарский видеоблогер Евгений Щекин разместил на своем YouTube-канале дымку, которая окутала город.

Ранее жители Самарской области делились в соцсетях фотографиями дымки, а также гадали, откуда она появилась. Кто-то предполагал, что это смог от пожаров или испарения от водоемов из-за жары.

По данным синоптиков, в регион пришли пыльные бури из Казахстана. "В наш регион поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли, которые и образуют мглу", - отмечали в Приволжском УГМС.

Дымка может продержаться в регионе еще некоторое время.

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Самару окутала дымка непонятного происхождения
Самару окутала дымка непонятного происхождения