В Самарской области снова более 400 заразившихся коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области во вторник, 17 августа, выявили 448 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По выздоровлению выписали 196 человек.

С начала пандемии в регионе заразились 84 068 человек, из них выздоровели 74 301. Во вторник сообщили о 20-ти новых летальных случаях в области, всего умерли 2 936 заразившихся.

В целом по стране за сутки 20 958 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. С начала пандемии коронавирусом заболели порядка 6,6 млн человек.

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