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Происшествия18 августа 2021 18:12

В Самаре нашли тело четвертого мужчины пропавшего после столкновения катера и теплохода на Волге

Тело утонувшего Станислава Кривоносова было обнаружено у пристани Средний пляж
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Тело четвертого пассажира затонувшего катера Станислава Кривоносова нашли около полуострова Поджабный

Тело четвертого пассажира затонувшего катера Станислава Кривоносова нашли около полуострова Поджабный

Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 18 августа 2021 года, недалеко от среднего пляжа на острове Поджабный спасатели обнаружили тело четвертого пропавшего после столкновения катера и теплохода. ЧП произошло вечером 14 августа 2021 года в протоке Рождественская Воложка.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере – Павла Юдина, Дмитрия Анашева и Евгения Савинова. Сегодня был обнаружен четвертый пассажир – Станислав Кривоносов.

17 августа затонувший катер с телами трех человек на борту нашли в двух километрах от предполагаемого места столкновения, в 500 метрах от первого причала речного вокзала города Самара.

- Двое мужчин находились внутри утонувшего катера, третий мужчина был рядом с бортом, - рассказали в Следственном управлении на транспорте.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, проводится осмотр катера, готовится назначение ряда экспертиз.