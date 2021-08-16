Достиг больших высот в музыке и спорте: что известно о диджее, пропавшем после столкновения катера и теплохода на Волге

Павел Юдин был известным фитнес-тренером и диджеем

Стали известны новые подробности столкновения баржи и катера, произошедшем на Волге. Напомним, трагедия произошла в субботу 14 августа. Примерно в 21:30 на 1733 км реки напротив села Рождествено столкнулись маломерный катер и теплоход "Рейдовый-3" в составе с Баржой-1381.

По последним данным, в катере, врезавшемся в баржу, находилось четверо молодых людей. Среди пропавших после столкновения, Павел Юдин, Дмитрий Ашаев, Станислав Кривоносов и Евгений Савинов. Павел и Дмитрий были известными в Самаре диджеями, которые выступали в различных ночных клубах города. Станислав также занимался музыкой и воспитывал дочь.

Павла очень любили коллеги и ученики. ФОТО: Соцсети

Павел помимо музыки занимался спортом и был фитнес-тренером. По словам друзей, в тот вечер он работал на турбазе за Волгой и проводил диджей-сет под псевдонимом Павел Майский. После мероприятия он попросил своих друзей отвезти его в Самару. К сожалению, до берега они так и не добрались.

В силовых упражнениях он достиг больших высот и даже разработал авторскую методику «Maysky Fitness». Коллеги Павла по спортивным тренировкам рассказывают о нём, как об очень добром и общительном человеке.

Павел с 2019 года занимается спортом и достиг в нём больших успехов. ФОТО: Соцсети

- Он был очень общителен! Мы познакомились с ним в 2019 году, тогда он занимался сам по себе. И как то мы разговорились, и я предложил ему готовиться к чемпионату по фитнесу. Чем мы и начали заниматься. В процессе он обучился на инструктора тренажёрного зала, – рассказал «КП-Самара» знакомый Павла, Пётр Артамонов.

Ученики рассказывают о Павле как об очень добром и отзывчивом тренере. Он помог многим, в том числе и тем, кто уже потерял веру в себя и возможность прийти в хорошую физическую форму.

У Станислава Кривоносова осталась маленькая дочь. ФОТО: Соцсети

Диджеингом молодой человек увлёкся давно, в последнее время играл в качестве резидента команды Organic на радио Record.

В Новокуйбышевске у Павла осталась мать, с которой он жил.

Расследование продолжается. Катер и погибших пока так и не нашли.

Дмитрий (слева) и Павел (справа) были известными самарскими диджеями. ФОТО: Соцсети

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