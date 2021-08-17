В Самаре нашли троих утонувших после столкновения катера и теплохода на Волге

Тело одного из пропавших до сих пор не найдено Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре несколько дней подряд искали затонувший катер и четверых мужчин, которые пропали после столкновения с теплоходом. ЧП произошло 14 августа на Волге в Рождественской Воложке. 17 августа 2021 года троих погибших и обломки катера были обнаружены напротив спуска Льва Толстого.

- По предварительным данным, были найдены тела Павла Юдина, Дмитрия Ашаева и Евгения Савинова, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Тело пропавшего Станислава Кривоносова, который также находился на борту катера, в настоящее время не найдено.

Напомним, ЧП произошло на Волге вечером в субботу. По словам экипажа теплохода, катер на большой скорости врезался в баржу и вместе с людьми скрылся под водой. На следующий день были начаты водолазные поиски, однако троих погибших и обломки маломерного судна нашли только сегодня. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту ЧП на воде, следствие продолжается.