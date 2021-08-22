«Такой жары не было 85 лет»: в Самарской области воздух прогрелся на девять градусов выше нормы

Самарцы ищут спасения от жары в воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аномальная жара продолжает бить рекорды. По сообщениям экспертов Приволжского гидрометцентра, уже несколько дней температурные рекорды обновляются на более чем десяти метеостанциях области.

- Воздух прогрелся на девять и более градусов горячее существующей климатической нормы, - отмечают синоптики.

По данным специалистов, аномальную жару летом 2021 года можно сравнить разве что с 1935 годом.

Аномальная жара уже стала причиной крупных природных пожаров – только за минувшие сутки огнеборцы тушили 49 возгораний, продолжается борьба с огнем в Борском районе, где пылает лес на площади в 100 га. В ГУ МЧС по Самарской области просят жителей региона не бросать спички и окурки, в том числе из окон машин, не посещать леса, не разводить костры даже вблизи водоемов и не поджигать сухую траву. В регионе введен запрет на посещение лесов, нарушителям грозят штрафы.