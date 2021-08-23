Центральную больницу Борского и жителей Немчанки эвакуируют из-за крупного пожара в Самарской области

В районе крупного пожара жителей эвакуируют. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Центральную больницу Борского района, а также жителей поселка Немчанка эвакуируют из-за продолжающего крупного пожара, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

С 21 августа в Борском районе бушуют крупные пожары. По последним данным, площадь, пройденная огнем, составила 5 тысяч гектар, сейчас пожар продолжается на площади в 20 гектар.

В Немчанке из 47-ми домов сгорело 16, из которых 8 жилых, 6 дачных и 2 нежилых строения.

Снята угроза распространения огня на село Борское, при этом там продолжают дежурить спасатели на случай возникновения верхового пожара из-за сильных порывов ветра.

Для тушения пожара привлечено 696 человек и 183 единицы техники. Ожидается прибытие вертолета Ми-8 МЧС России и самолета БЕ-200 для защиты населенных пунктов.

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