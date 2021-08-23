Люди все потеряли, огонь остается: что происходит с крупным пожаром в Борском районе 23 августа 2021 года

Крупный пожар уничтожил дома и лес Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области с 21 августа 2021 года в Борском районе бушуют крупные пожары. Из-за аномально жаркой и сухой погоды очаги появились сразу в нескольких местах, а усиленный ветер разогнал огонь на жилые дома. На данный момент известно, что пожар уничтожил 14 домов в селе Гвардейцы и 16 домов в селе Немчанка.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара пострадали два человека. За медицинской помощью обратились с диагнозом инфаркт и ожоги рук 1-2 степени. Местные жители своими силами пытаются спасти свои дома и хозяйство. В Борском организован пункт сбора для пострадавших при пожаре. Волонтеры просят всех неравнодушных привезти питьевую воду, сухпайки, продукты, бытовую химию и посуду, а также одежду и тряпки, чтобы закрывать рот и нос от угарного газа. Пункт разместили в здании ДМО (бывший кинотеатр «Заря») по адресу: с. Борское, ул. Ленинградская д. 50.

Пожар тушат с воздуха Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас на месте ЧП продолжается ликвидация пожара. Там работают 611 человек и 149 единиц спецтехники. Пожарным помогают волонтеры и сами местные жители. От МЧС 266 человек, а также 50 человек из состава аэромобильной группировки и 129 человек из Волжского спасательного центра. Пожар тушат также с воздуха, сегодня 23 августа привлечен вертолет Ми-8 и 10 авторазливочных станций Минобороны РФ, а завтра по необходимости прибудет самолет Бе-200.

Пожар начался в субботу, 21 августа 2021 года, В это время в селе Борское праздновали юбилей. На торжества собрался весь светский бомонд, приехал губернатор Дмитрий Азаров, на танке выступал во время военной реконструкции Олег Газманов. Но в какой-то момент праздник пришлось прервать - и первые лица отправились к месту ЧП, как только стал понятен масштаб бедствия.

По данным на 23 августа 2021 года площадь активного горения на территории национального парка «Бузулукский бор» составляет 100 га. На месте работают три пожарных поезда, вертолет МИ-8 и самолет Ил-76 МЧС России.

- За сутки на очаги горения было произведено 22 сброса воды общим объемом 282 тонны, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на территории Борского наблюдается сложная лесопожарная обстановка. Сегодня вертолет Ми-8 продолжит работать на данной территории. Если ситуация не стабилизируется, то в регион прибудет дополнительный вертолет от МЧС России.

Местные жители остались без крова Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях жители Борского района молят о помощи. Огонь зашел в деревню со стороны станции и быстро перекинулся на жилые дома. Люди потеряли все – крышу над головой, хозяйство и домашних животных. К счастью, среди людей обошлось без жертв.

Дорогу в Борское закрыли Фото: СОЦСЕТИ

Также во время пожара были остановлены поезда, которые проходят на данной территории. Сейчас перекрыта трасса в сторону Борского. Как сообщили «КП-Самара» собственные источники, проехать могут только те, кто живет в данном районе.

Реликтовый лес не пострадал Фото: СОЦСЕТИ

Помимо сгоревших домов сильно пострадали деревья, которые высажены на территории национального парка «Бузулукский бор». Как сообщил директор нацпарка Андрей Латыпов, по предварительным оценкам, огнем пройдено около 700 га леса. В основном сгорели сосновые культуры, которые были искусственно посажены, а вот реликтовые леса не пострадали.

- Те гари, которые образовываются в результате природных пожаров, на особо охраняемых территориях подлежат восстановлению. Уже сейчас мы проектируем работы на ближайшую перспективу на восстановление лесов на этих пострадавших участках, - рассказал Андрей Латыпов.

По информации ГУ МЧС, на данный момент возгорание локализовано, продолжается ликвидация. Сами местные жители боятся, что огонь может вновь разбушеваться, так как поднимается сильный ветер. Кроме того, по прогнозу синоптиков, 23 августа осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется выше 30 градусов. Именно такая сухая и жаркая погода может стать причиной повторного возгорания. Однако в МЧС уверяют, что ситуация находится под контролем.

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