В Самарской области собирают вещи в помощь погорельцам из Борского района

В Самарской области сгорело несколько жилых домов на крупном пожаре

В Самарской области объявлен сбор средств в помощь погорельцам в Борском районе, где произошел крупный пожар.

С 21 августа в Борском районе бушуют крупные пожары. По последним данным, площадь, пройденная огнем, составила 5 тысяч гектар, сейчас площадь активного горения удалось сократить до 20 гектар. Угроза распространения огня на село Борское снято. Ранее сообщалось об эвакуации жителей села Немчанка.

Сейчас собирают вещи в помощь погорельцам, среди которых пенсионеры и дети. Люди нуждаются в одежде, бытовой технике, школьных принадлежностях.

Вещи желающие оказать помощь могут привозить на пункт в Борском по адресу ул.Ленинградская,д.50, предварительно можно позвонить по телефонам 8 (84667) 5-19-45 или 89270190495.

Материальную помощь можно перечислить на расчетный счет: Муниципальное автономное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Спортивно-досуговый центр-Виктория» Юридический адрес: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, улица Ленинградская,д.50. Телефон – 8 (84667) 5-19-45.

УФК по Самарской области(4229,УФА Борского района МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория») ИНН 6377015555 КПП 637701001 р/с 03234643366120004200 Отделение Самара банка России /УФК по Самарской области г.Самара ИНН 6377015555 КПП 637701001 БИК 013601205 Номер счета банка получателя 40102810545370000036 Целевое поступление денежных средств: «Помощь семьям, пострадавшим от пожара» ОКПО:37074105 ОГРН 1126377000067 ОКТМО 36612408101

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди все потеряли, огонь остается: что происходит с крупным пожаром в Самарской области 23 августа 2021 года

С 21 августа в Самарской области бушует крупный пожар (подробнее)

Самое важное о пожарах в Борском районе к этому часу: сгорели 12 жилых домов, реликтовый лес в безопасности

Губернатор Дмитрий Азаров поделился последними новостями о пожарах в Борском районе после заседания оперативного штаба (подробнее)