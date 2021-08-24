В Самарскую область на ликвидацию природных пожаров прибудет самолет Ил-76 от МЧС России

В Самарской области ожидают прибытия самолета Ил-76

В Самарскую область прибудет самолет Ил-76 от МЧС России для ликвидации природных пожаров на территории региона. Об этом сообщили в областном МЧС.

Пожары бушуют на территории Самарской области с 21 августа. Сейчас в нацпарке Бузулукский бор наблюдается 8 очагов возгорания, общая площадь пожара там составляет 15 гектар. Также горит трава около Кинеля и Большой Малышевке.

Ожидается, что самолет Ил-2 начнет работу во второй половине дня. Сейчас задействованы 3 вертолета Ми-8 и 3 пожарных поезда. Всего работают 185 единиц техники и 710 человек.

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