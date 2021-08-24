В Кинельском районе локализовали крупный пожар

Пожарные справились с огнем и сняли угрозу распространения на населенные пункты Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области продолжают бороться с крупными природными пожарами. Сегодня, 24 августа 2021 года, стало известно о возгорании сухой травы в Кинельском районе, вблизи сел Язевка и Угорье.

- Пожар начался недалеко от железнодорожной станции «1144 километр» в Кинельском районе. Площадь возгорания составила 3 гектара, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К месту ЧП были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. К тушению было привлечено 98 человек личного состава и 38 единиц техники. Также дополнительно был привлечен самолет Ил-76 и 2 пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что существует угроза перехода огня на три населенных пункта – села Язевка, Угорье и на город Кинель. Пожарные смогли справиться с огнем и снять угрозу населенным пунктам. В 22:15 была объявлена локализация пожара.