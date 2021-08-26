Стали известны подробности смерти тяжело больного Михаила Ланцова после ухода бригады 03

История вызвала большой резонанс Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Минздрав Самарской области разбирается в обстоятельствах смерти 37-летнего Михаила Ланцова. У него был туберкулез позвоночника, осталось всего 5 позвонков. 29 июня у мужчины случился приступ, его не госпитализировали и около 5 часов утра он умер.

Как сообщали журналисты "КП-Самара", в тот страшный день Ланцов мучался. Как рассказывала его мама, он буквально "рычал как медведь", махал руками и бился в кровати.

Людмила Александровна вызвала скорую, рассказала прибывшим медсестре и врачу про болезнь сына и надеялась на помощь. По словам женщины, медики не согласились вести тяжелого пациента в больницу, так как не увидели в этом смысла. Последствия оказались страшными.

Сейчас действия бригады скорой помощи оценивают в Министерстве здравоохранения региона. Они хотят выяснить, все ли необходимое сделали врачи и не было ли в их действиях никаких нарушений. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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