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Происшествия26 августа 2021 16:00

Пожар произошел в исторической части Самары

Горит старое здание на улице Братьев Коростелевых
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В исторической части Самары горит старый дом. Фото - скриншот

В исторической части Самары горит старый дом. Фото - скриншот

В Самаре в четверг, 26 августа, произошел пожар в исторической части города. Видео пожара на своем YouTube-канале разместил блогер Евгений Щекин.

Дом загорелся в четверг днем на улице Братьев Коростелевых. Горит двухэтажное здание, на месте работают пожарные. На видео заметно, как пожарные автомобили буквально окружили горящее здание. Применяется пожарный автомобиль с лестницей.

Сейчас в регионе продолжаются природные пожары, где работает большое количество техники и применением авиации. По последним данным, пожары в Борском районе локализованы, также продолжается ликвидация пожара в Тольятти.

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В центре Самары загорелся жилой дом
В центре Самары загорелся жилой дом