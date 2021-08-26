Пожар произошел в исторической части Самары

В исторической части Самары горит старый дом. Фото - скриншот

В Самаре в четверг, 26 августа, произошел пожар в исторической части города. Видео пожара на своем YouTube-канале разместил блогер Евгений Щекин.

Дом загорелся в четверг днем на улице Братьев Коростелевых. Горит двухэтажное здание, на месте работают пожарные. На видео заметно, как пожарные автомобили буквально окружили горящее здание. Применяется пожарный автомобиль с лестницей.

Сейчас в регионе продолжаются природные пожары, где работает большое количество техники и применением авиации. По последним данным, пожары в Борском районе локализованы, также продолжается ликвидация пожара в Тольятти.