Фото: скриншот видео Евгения Щекина

Ночью 27 августа в районе Среднего пляжа возле острова Поджабный прошла спасательная операция по подъему со дна Волги затонувшего теплохода «Барракуда». Видео с места событий опубликовал на своем YouTube-канале блогер Евгений Щекин.

Напомним, теплоход «Барракуда» затонул 5 июня. По версии следствия, причиной произошедшего стал земснаряд, который буксировало судно. Именно он и утянул теплоход на дно. К счастью, всем членам экипажа удалось спастись.

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