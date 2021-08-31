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Общество31 августа 2021 14:08

В Самаре начали сносить храм

Жители города ранее высказывались против разрушения здания
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарцы высказывались против сноса здания. Фото - скриншот

Самарцы высказывались против сноса здания. Фото - скриншот

В Самаре в Красноглинском районе начали сносить храм. Видео того, что сейчас происходит на площадке, где находится храм, опубликовал на своем youtube-канале блогер Самарский-163.

На кадрах видно, что здание уже находится в разрушенном состоянии, вокруг беспорядок. Все подготовлено, чтобы окончательно снести строение.

Ранее стало известно, что на возведение храма не было разрешения, поэтому здание решили снести. Однако, самарцы отрицательно высказались о сносе, назвав это кощунством.

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В Самаре сносят здание католического храма
В Самаре сносят здание католического храма