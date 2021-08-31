В Самаре начали сносить храм

Самарцы высказывались против сноса здания. Фото - скриншот

В Самаре в Красноглинском районе начали сносить храм. Видео того, что сейчас происходит на площадке, где находится храм, опубликовал на своем youtube-канале блогер Самарский-163.

На кадрах видно, что здание уже находится в разрушенном состоянии, вокруг беспорядок. Все подготовлено, чтобы окончательно снести строение.

Ранее стало известно, что на возведение храма не было разрешения, поэтому здание решили снести. Однако, самарцы отрицательно высказались о сносе, назвав это кощунством.