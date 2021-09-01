Четыре дома загорелись в Борском районе

Пожарные работают на пожаре в Борском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борском районе в селе Малое Алдаркино произошел крупный пожар. Загорелись четыре дома и надворные постройки, а также трава. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из четырех домов жилым является один, там прописаны два человека. Всего горят строения на площади в 250 квадратных метров, также горит сухая трава и кустарники.

На месте работают 38 человек и 19 единиц техники. Как сообщили в МЧС, объявлена локализация как по домам, так и по траве. Сейчас ликвидация пожара продолжается, погибших и пострадавших в результате случившегося не было.

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