Антиковидная плазма в Самарской области помогает 10-12 больным еженедельно

Самарцы могут сдать антиковидную плазму

В Самарской области можно сдать плазму крови для помощи больным коронавирусом. Прием ведется на Самарской областной станции переливания крови и на ее подразделениях в Сызрани и Тольятти. Полный список со всеми правилами доступен на сайте стопкоронавирус.рф, он сформирован по запросу АНО "Национальные приоритеты" после обращений россиян.

- Наша станция полностью удовлетворяет все потребности ЛПУ в плазме крови с антителами к COVID-19. Её применяют инфекционные госпитали Самарской области для лечения больных коронавирусной инфекцией по показаниям. Для клинического использования мы передали уже более 100 литров плазмы крови с антителами к COVID-19, еженедельно используется примерно 10-12 доз антиковидной плазмы, - отметил директор ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Сергей Кузнецов.

Сначала потенциальных доноров, которые готовы сдать кровь после болезни или вакцинации, обследуют. Если состояние их здоровья хорошее, то им дают сладкий чай и отправляют на донацию. Процедура плазмафореза длится около 40 минут. Мы уже писали, кому можно и нужно сдавать антиковидную плазму.

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