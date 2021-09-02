В Самаре в колонию отправили парня, который жестоко избил и ограбил подростка в лифте

Рецидивист избил школьника в лифте. Фото - скриншот

В Самаре вынесли приговор парню, который в мае этого года жестоко избил подростка в лифте.

Напомним, 1 мая вечером в доме на Краснодонской, 10 в лифте молодой человек напал на 15-летнего школьника. Он хотел отобрать у подростка телефон и избил его. В лифте была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала факт нападения.

Получив телефон, злоумышленник с места происшествия скрылся. Школьника с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вскоре подозреваемого задержали, как выяснилось, он уже был судим и вышел на свободу лишь в начале этого года.

Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

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