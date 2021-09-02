Самарский пловец завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио

Вячеслав Ленский взял бронзу на Паралимпиаде

Самарский пловец Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он выступал в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В тройку лидеров он попал в комплексном плавании на дистанции в 400 метров, показав результат 5 минут 4,84 секунды. Впереди оказались бразилец Талиссон Глок с временем 4 минуты 54,42 секунды и итальянец Антонио Фантин (4 минуты 55,70 секунды).

Ранее на Паралимпиаде легкоатлет из Чапаевска взял серебро в толкании ядра. Также от Самарской области в Токио в плавании выступает Ольга Потешкина, но она пока до призовых мест не добиралась.

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