На незаконной свалке в Самаре около Орловки не нашли трупов животных

В Самаре нашли незаконную свалку. Фото - ЭкоСтройРесурс

Специалисты государственно ветеринарной службы не нашли трупов животных на несанкционированной свалке в Самаре около реки Орловка. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе обнаружена незаконная свалка, куда в большом количестве свозятся стройматериалы, а также находят трупы животных. По данному факту начала проверку прокуратура.

Специалисты ветеринарной службы обследовали территорию, но трупов животных не обнаружили. Но нашли там бытовые отходы и выброшенные стройматериалы.

О дальнейших мерах относительно свалки не сообщается.