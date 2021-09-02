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Общество2 сентября 2021 16:25

На незаконной свалке в Самаре около Орловки не нашли трупов животных

На свалке нашли бытовые отходы и стройматериалы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре нашли незаконную свалку. Фото - ЭкоСтройРесурс

В Самаре нашли незаконную свалку. Фото - ЭкоСтройРесурс

Специалисты государственно ветеринарной службы не нашли трупов животных на несанкционированной свалке в Самаре около реки Орловка. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе обнаружена незаконная свалка, куда в большом количестве свозятся стройматериалы, а также находят трупы животных. По данному факту начала проверку прокуратура.

Специалисты ветеринарной службы обследовали территорию, но трупов животных не обнаружили. Но нашли там бытовые отходы и выброшенные стройматериалы.

О дальнейших мерах относительно свалки не сообщается.