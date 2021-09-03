Бывший главврач Самарской станции скорой помощи Оразов не смог выиграть суд и восстановиться в должности

Суд отказался возвращать главного врача СМП на работу

Суд отклонил иск бывшего главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова к региональному министерству здравоохранения. Главврач пытался восстановиться в должности, с которой его в добровольно-принудительном порядке отстранили за коррупцию и злоупотреблению полномочиями.

Напомним, ранее депутат Госдумы потребовал Минздрав снять с должности Гурбансахата Оразова, которого дважды обвинили в коррупционных и должностных преступлениях. Первый раз главного врача осудили по четырем статьям УК РФ получение взятки, дача взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Второй раз он привлекался за мошенничество.

Позже судимости Оразова были погашены, но Хинштейн настоял, чтобы его отстранили от должности. По словам депутата, нахождение Оразова на должности создает предпосылки для коррупционных рисков.

Оразов подал ответный иск на Минздрав, но не смог выиграть дело и снова вступить в должность главного врача. Основанием для отказа стала проведенная прокурорская проверка, которая выявила наличие у главврача этих самых судимостей.