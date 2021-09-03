В Самаре по факту убийства педофила возбудили уголовное дело

Проводятся следственные мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК возбудил уголовное дело по факту смерти 32-летнего жителя поселка Прибрежный, которого нашли закопанным в лесу в Красноглинском районе. Мужчина ранее был заподозрен в педофилии, а в его смерти сейчас обвиняют 34-летнего отца одной из пострадавших девочек.

Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, тело погибшего нашли 2 сентября 2021 года закопанным на территории леса рядом с поселком Винтай. Данный факт указывает на попытку сокрытия преступления.

- При осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело, которое квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили следователи.

В настоящее время подозреваемого в убийстве мужчины задержали. Как стало известно, друг погибшего нашел в его телефоне откровенное видео со своей 9-летней дочерью. Это могло стать причиной конфликта, а впоследствии смерти педофила. В настоящее время эта информация проверяется следователями.

Сейчас у подозреваемого берут показания, назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, в том числе для установления времени смерти и характера причинения телесных повреждений. Отца девятилетней девочки будут проверять на полиграфе.