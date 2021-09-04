В Самаре обрушилась стена храма, который решили сносить

Стена храма обрушилось на стоящее рядом здание. Фото - соцсети

В Самаре в Красноглинском районе обрушилась стена храма, который решили сносить. Информация об этом появилась в группе "Типичный Тольятти".

Ранее в городе начали сносить здание храма, которые было признано незаконной постройкой. Сейчас на месте работает спецтехника, здание уже довольно сильно разрушено.

При сносе здания обрушилась стена на близлежащее строение. Поврежден оказался соседний дом, в котором никто не живет. По имеющимся данным, в результате происшествия пострадавших не было.

Ранее самарцы высказывались против сноса здания, назвав это кощунством.