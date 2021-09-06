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Общество6 сентября 2021 12:26

Прокуратура требует наказать медиков, которые отказали в лечебном питании тяжелобольному ребенку

Маме ребенка в больнице посоветовали обратиться за помощью в благотворительный фонд
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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В день, когда Рома родился, он весил всего один килограмм, он до сих пор может кушать только специальные смеси

В день, когда Рома родился, он весил всего один килограмм, он до сих пор может кушать только специальные смеси

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прокуратура Промышленного района внесла представление в адрес главврача МСЧ №2 Самары из-за истории с тяжелобольным мальчиком, которому отказали в лечебном питании.

Рома родился на 25 неделе и весил всего килограмм, пережил два кровоизлияния в мозг, долго был на грани жизни и смерти. Рома никогда не будет ходить, в списке его диагнозов - нарушение работы центральной нервной системы. Мальчик может кушать только жидкую пищу, но из обычной еды его организм не черпает достаточно энергии, нужны специальные смеси.

Однако, как рассказала корреспонденту «КП-Самара» мама мальчика Олеся, когда она пришла по этому вопросу в МСЧ №2, им там сначала заявили, что «не положено», а потом посоветовали обратиться за помощью в благотворительный фонд.

После публикации на сайте «Комсомолки» ситуация благополучно разрешилась, мальчика внесли в списки детей, которым положена закупка лечебного питания за счет бюджетных средств. Однако закупка – дело долгое, и пока что Рома кушает смеси, которые купили ему родители и самарский благотворительный фонд «ЕВИТА».

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