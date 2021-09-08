В Тольятти майора полиции не стали наказывать за поддельный диплом о высшем образовании

Уголовное дело было возбуждено по статье "Приобретение в целях использования или использование заведомо поддельного документа" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти закрыли уголовное дело в отношении майора полиции, которая еще в начале своей карьеры предоставила в отдел кадров поддельный диплом о высшем образовании. «Подстава» выяснилась совсем недавно – к этому моменту женщина-полицейский уже сделала себе карьеру и собиралась на пенсию.

Вместо почетных проводов ее ждали «разборки»: материалы проверки полицейские передали в СУ СК РФ по Самарской области, где было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Приобретение в целях использования или использование заведомо поддельного документа».

- Из образовательного учреждения был получен ответ о том, что диплом с регистрационным номером, который ранее предоставила подозреваемая, выдавался иному лицу, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. – Кроме того, согласно заключению эксперта, бланк диплома изготовлен с помощью лазерного принтера.

Несмотря на всю уже собранную доказательную базу, уголовное дело закрыли. Следователи сообщили, что это было сделано по заявлению самой подозреваемой в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующим обстоятельствам.

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