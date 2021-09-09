В Самаре пока не будут вводить ковидные паспорта

В Самарской области пытаются добиться коллективного иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пока отказались от идеи вводить ковидные паспорта для предприятий, показывающие, что в компании больше 60% привитых. Об этом представители регионального минздрава рассказали на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Самара».

В ведомстве назвали позитивными первые итоги прививочной кампании к сентябрю 2021 года. Высокий темпы вакцинации наблюдается среди пенсионеров, соцработников, учителей, врачей. Поэтому, по мнению экспертов, сейчас в ковидных паспортах необходимости нет.

На данный момент в регионе привито уже около миллиона человек. К 1 ноября по плану должны завершить вакцинацию около 1,9 млн жителей Самарской области. Для коллективного иммунитета нужно привить 80% взрослого населения. - Сейчас темпы вакцинации, к нашему сожалению, несколько снизились. Если в августе вакцинация шла активно, сейчас есть спад. При этом запасы вакцины у нас есть в достаточном количестве. К идее ковидных паспортов можем вернуться если темпы будут недостаточны, - рассказала заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.

Напомним, что ковидные паспорта планировали сделать обязательными для организаций общественного питания, торговли, социальной и культурной сферы – тех, чья деятельность предполагает обширные социальные контакты для сотрудников. Выдавать такие паспорта хотели компаниям, где привито менее 60% работников.

Сейчас в регионе привито от коронавируса более 1 млн человек. Ежедневно находят более 400 новых заразившихся.

Кроме того, врачи рекомендуют самарцам прививаться от гриппа. Ранее мы рассказывали об особенностях вакцинации от гриппа на фоне прививочной компании от коронавируса.