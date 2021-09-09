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Общество9 сентября 2021 12:07

Расписание "Ласточки" до Сызрани изменилось

Правда, изменения скорее технические и касаются движения только на одном участке
Анастасия МЫШКИНА
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Пассажиры довольны, что поезд чистый и комфортный

Пассажиры довольны, что поезд чистый и комфортный

С 11 сентября изменилось расписание скоростных электричек "Ласточка" Самара - Сызрань. По техническим причинам поменялось время их прибытия и отправления на две станции. Об этом сообщают на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. Изменения никак не скажутся на времени прибытия и отправления с конечных станций.

- С 11 сентября по техническим причинам вносятся изменения в движении на участке Чапаевск - Безенчук. Приезжать в Чапаевск электричка будет в 07.29, отправляться со станции в 07.30, поезд прибывает в Безенчук в 07.44, отправляется со станции в 07.45., - говорится в сообщении.

Напомним, что поезд "Ласточка" ходит между Самарой и Сызранью с 4 сентября 2021 года. Мы уже публиковали расписание поездов. Первые пассажиры уже оценили удобный и очень быстрый способ добраться из областной столицы до Сызрани. Также "Ласточка" следует из Самары до Жигулевска.