Николай Плаксин согласован на должность главы министерства строительства Самарской области

Плаксин возглавил самарский минстрой

Должность министра строительства Самарской области займет Николай Плаксин. Его кандидатура согласована министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным, сообщили "КП-Самара" в региональном правительстве.

Напомним, Плаксин стал временно исполняющим обязанности главой минстроя региона в конце августа. Пост министра стал вакантным после ухода Евгения Чудаева в апреле этого года. В дальнейшем министерство некоторое время возглавлял Сергей Пичушкин.

До своего назначения Плаксин работал руководителем московского филиала "ВТС-Метро", которая занимается строительством железных дорог и метро, при участии этой компании в Самаре были построены несколько станций метро.