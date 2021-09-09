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Общество9 сентября 2021 12:37

Николай Плаксин согласован на должность главы министерства строительства Самарской области

Пост министра стал вакантным после ухода Евгения Чудаева
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Плаксин возглавил самарский минстрой

Плаксин возглавил самарский минстрой

Должность министра строительства Самарской области займет Николай Плаксин. Его кандидатура согласована министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным, сообщили "КП-Самара" в региональном правительстве.

Напомним, Плаксин стал временно исполняющим обязанности главой минстроя региона в конце августа. Пост министра стал вакантным после ухода Евгения Чудаева в апреле этого года. В дальнейшем министерство некоторое время возглавлял Сергей Пичушкин.

До своего назначения Плаксин работал руководителем московского филиала "ВТС-Метро", которая занимается строительством железных дорог и метро, при участии этой компании в Самаре были построены несколько станций метро.