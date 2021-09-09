Кольцо, да не то: самарская полиция почти год не может найти мародера, обобравшего покойника

В морге нашли какое-то колечко, но вдова не опознала в нем то самое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 8 месяцев длится в Самаре расследование уголовного дела о краже обручального кольца с руки покойника. Колечко пропало не где-нибудь, а в морге, куда посторонним прохода нет, а в коридорах висят камеры. Но «расторопность» полицейских привела к тому, что записей с камер видеонаблюдения уже нет, а персонал учреждения сменился.

Все дело в том, что преступление совершено было еще в начале ноября прошлого года. Уголовное дело возбудили 29 января. В ответ на запрос редакции в минздраве ответили: ой, ну колечко-то уже нашлось, передали его следователям, инцидент исчерпан.

На самом деле нет. Колечко оказалось другим, вдова его не опознала, после чего доблестная полиция… попыталась закрыть это уголовное дело.

- Да, расследование по делу действительно было приостановлено, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре региона. - Но соответствующее постановление было отменено, а дело направлено в следственный орган для дополнительного расследования.

Будет ли толк от этого дополнительного расследования, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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