В Самаре 97,5% жилищного фонда готово к началу отопительного сезона

Отопление в ближайшее время могут и не дать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары подготовили отчет о готовности жилищного фонда к началу отопительного сезона 2021-2022 годов. Согласно данным чиновников, в настоящее время в подаче тепла в квартиры готовы 10 тысяч домов из 10 254, что составляет 97,5% от общего числа жилищного фонда.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции теплотрасс в городе. В этом году подрядчик выполнил колоссальный объем работ, в том числе во дворах и кварталах Самары. Сейчас в работе находятся 36 объектов, из них на 15 обещают закончить уже к 15 сентября, а на остальных к 20-22 сентября 2021 года. После завершения перекладки теплотрассы, на участках проведут благоустройство раскопанных территорий.

Напомним, из-за резкого похолодания в Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам быть в готовности подачи тепла в дома намного раньше традиционных сроков. Так, в зависимости от погоды, отопление в квартирах может появиться уже 10 сентября 2021 года.

Однако в администрации отметили, что отопление в квартиры должно даваться, согласно утвержденным нормативам. Так, среднесуточная температура воздуха должна сохраняться на уровне +8 и ниже на протяжении пяти дней. Но в Самаре уже имелась практика сокращения данного периода.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на следующей неделе в Самаре начнется «бабье лето». Днем температура воздуха будет держаться в пределах +20 градусов, а ночью не опуститься ниже +10.