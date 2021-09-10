В Самаре распродадут деревья, которые срубили при строительстве моста через Волгу

Ради моста в районе Климовки срубили деревья

В Самаре распродадут с аукциона лес, который срубили при строительстве моста через Волгу в районе Климовки. Вопрос о том, чтобы наделить соответствующими полномочиями министерство лесного хозяйства региона рассмотрели на заседании правительства Самарской области. Ожидается,что это поможет эффективно реализовать ликвидную древесину.

- Необходимость в этом возникла в ходе проведения работ по строительству обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», - объяснили в правительстве.

Министр лесного хозяйства Александр Ларионов объяснил, что для продажи древесины организуют аукцион. Информация о нем - а также о первоначальных ценах - появится на сайте министерства. Принять участие в торгах смогут все желающие.

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