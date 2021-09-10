Отправят ли самарских школьников на дистанционку в октябре 2021 года

От дистанционного образования устали и дети, и взрослые

В Самаре и области пока не собираются снова переводить школьников на дистанционку из-за коронавирусных угроз. С 1 сентября во всех школах действуют строгие санитарно-эпидемиологические правила: обязательная термометрия на входе, постоянная уборка, обработка дезсредствами, раздельные входы для школьников, распределение классов по закрепленным за ними кабинетам. Более того, 80% учителей уже закончили вакцинацию от COVID-19.

- Естественно, мы рассчитываем, что всех принимаемых мер будет достаточно и планируем продолжать очный вариант образования во всех самарских школах. Мы уже имели печальный опыт длительного перехода на дистанционку и попытаемся не допустить ухудшения ситуации, - отметила руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова в разговоре с журналистом "КП-Самара".

Стоит отметить, что на дистанционку, например, могут переводить отдельные классы или даже всю отдельную школу, если заболеет слишком много детей. Причем речь идет не только о новой коронавирусной инфекции, но и о гриппе. Впереди эпидемиологически сложный сезон и подумать о здоровье своем и детей должны и родители. Стартовала прививочная кампания от гриппа: в прошлом году в регионе удалось привить 60% населения и это позволило убрать грипп из угроз для здоровья гражданам. В этом году медики просят граждан быть столь же ответственными. Если вспышек заболеваемости сезонными инфекциями не будет, дети смогут продолжать учиться в привычном формате. В любом случае, скорее всего, если дистанционка и будет вводиться, то точечно, в наиболее неблагополучных учебных заведениях.