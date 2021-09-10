Компанию, построившую развязку с неровным асфальтом на трассе М-5 в Тольятти, хотят признать банкротом

Не прошло и года эксплуатации, как асфальт деформировался. Фото: соцсети

Компанию АО «Волгомост», которая построила развязку с неровным асфальтом на трассе М-5 в Тольятти, хотят признать банкротом. Соответствующее дело рассматривают в Арбитражном суде.

Дело о банкротстве АО «Волгомост» рассматривается в суде еще с 2015 года. Иск подали две компании-кредиторы ООО «Сплав» и ООО «Москоу Лигал Финанс Комани». Впоследствии к иску в качестве третьих лиц присоединились и другие организации, в том числе ВТБ и Сбербанк. В марте 2019 года в отношении компании введено внешнее управление.

Долги компании оцениваются во внушительную сумму – около 18 миллиардов рублей. Сейчас проводятся судебные экспертизы, которые призваны установить настоящее финансовое положение должника.

АО «Волгомост» с 2014 года занималось строительством развязки на трассе М-5 в Тольятти. Мост открыли только в 2020 году, однако практически сразу асфальт на новой трассе «поплыл» и пошел волнами. Сейчас опасный участок снова закрыли, здесь будут менять покрытие. Кроме того, обнаружены дефекты металлоконструкций, которые также требуют устранения. Предполагается, что все недостатки должны устранить до зимы.