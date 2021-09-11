12 сентября в Самаре перекроют улицу Молодогвардейскую

Проехать там нельзя будет с 12:00 до 16:00.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В День города в Самаре 12 сентября 2021 года перекроют улицу Молодогвардейскую от Вилоновской до Полевой. Проехать там нельзя будет с 12:00 до 16:00, сообщает администрация города.
- Движение будет ограничено в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения автопарада, приуроченного ко Дню города, - говорится в сообщении.
Из-за перекрытия Молодогвардейской на время скорректируют и маршруты общественного транспорта, в частности автобусов №24 и №92.
В День города самарцев ждет насыщенная программа, а также фейерверк на набережной Волги.