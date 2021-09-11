12 сентября в Самаре перекроют улицу Молодогвардейскую

Проехать там нельзя будет с 12:00 до 16:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День города в Самаре 12 сентября 2021 года перекроют улицу Молодогвардейскую от Вилоновской до Полевой. Проехать там нельзя будет с 12:00 до 16:00, сообщает администрация города.

- Движение будет ограничено в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения автопарада, приуроченного ко Дню города, - говорится в сообщении.

Из-за перекрытия Молодогвардейской на время скорректируют и маршруты общественного транспорта, в частности автобусов №24 и №92.

В День города самарцев ждет насыщенная программа, а также фейерверк на набережной Волги.