Полицейскому, которого задержали за убийство школьницы под Самарой, может грозить опасность

В суде, где избиралась мера пресечения, Антон Безчетвертев плакал, глядя на свою жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подполковнику полиции Антону Безчетвертеву, которого подозревают в убийстве школьницы в поселке Петра-Дубрава, может грозить опасность в том месте, где он сейчас содержится. Официального ответа по этому поводу от ФСИН редакция «КП-Самара» на момент публикации, правда не получила. Тем не менее, собственные источники говорят следующее:

- У многих, кто там сидит, есть дети. А вы знаете, какие слухи про это дело ходят: и про то, что у них связь была, хотя ей 15 лет, и про то, с какой жестокостью она убита. В общем, в то время, как в камерах у нас по 10-12 человек сидит, он до сих пор в карантине – берегут его, потому что знают: с ним могут поступить так же, как он с той девочкой.

Девочка, про которую идет речь – 15-летняя Лиза (имя изменено). Вечером 30 июля она вышла прогуляться, а вскоре ее тело обнаружили у частного жилого дома. Люди, вызвавшие полицию, смогли назвать номер машины на которой уехал мужчина, возможно, причастный к убийству. Так опера вышли на коллегу – Антона Безчетвертева, который на тот момент руководил подразделением по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в Советском районе Самары.

Мужчина арестован, вину признает, но говорит, что девочку сбил случайно автомобилем. Так ли это, и была ли между ним и погибшей какая-то связь, следствие пока не сообщает.

Между тем, вероятность того, что с подозреваемым в убийстве действительно что-то может случиться, исключать нельзя. 17 июля погиб Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве своей бывшей супруги Екатерины Сокирской. До этого в Самаре при загадочных обстоятельствах умер мигрант, задержанный за серию убийств старушек. Последние два случая считаются самоубийством.

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