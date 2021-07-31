Что известно об убийстве школьницы под Самарой, за которое задержали полицейского

На теле девочки насчитали не менее 5 ударов, нанесенных чем-то острым Фото: Соцсети

Лизе (имя девочки изменено. Прим.автора) было 15 лет, она рано потеряла мать, отношения с отцом не были особенно теплыми. Лиза любила одеваться в черное, своего кота, анимэ и подписчиков в Instagram – последних она то и дело радовала фотографиями на грани невинной шутки и легкой эротики. 30 июля Лизу убили. По подозрению в расправе над девочкой-подростком задержали примерного семьянина, отца троих детей, подполковника полиции Антона Безчетвертева. Корреспонденты «КП-Самара» попытались восстановить цепочку событий, которые привели сотрудника уголовного розыска на скамью подсудимых.

Нелюдимая бука при деньгах

Поселок Петра Дубрава расположено в 20 км от Самары. Здесь все друг друга знают, секреты утаить сложно, но, как оказалось, возможно.

Часть соседей Лизу недолюбливала: мол, странно одевается, не здоровается, бука какая-то.

Семья Лизы жила в обычной многоэтажке Фото: Вячеслав СОРОКИН

Одноклассники удивлялись: вроде семья небогатая, а Лиза обычно при деньгах, и это при том, что учится так себе, а ее вроде как никто и не ругает за это. Странно? Не то слово.

Мама умерла от рака, когда Лиза была во втором классе. Отец так и не женился снова, посвятил себя дочке, много работал. В день смерти Лизы он снова был на очередном строительном объекте. Дома за девочкой присматривала его сестра. Но и она ничего подозрительного вроде бы не замечала.

30 июля Лиза должна была идти на пробежку с подругой. Но за час до намеченной встречи с ней прислала SMS: мол, меня не жди, планы поменялись, уезжаю с родителями.

На самом деле, никуда они с отцом и с тетей не собирались. Примерно часов в 10 вечера она вышла из дома, обещала отцу вернуться через полчасика, но не вернулась. На звонки не отвечала. После полуночи отец уже забеспокоился не на шутку. А в 2 часа ночи к нему в дом пришли следователи и сообщили, что его дочь мертва.

Тело девочки было обнаружено 30 июля примерно в 22.30 на ул.Садовой Фото: Вячеслав СОРОКИН

Умышленное ли убийство?

Тело Лизы было обнаружено примерно в 22.30 на ул.Садовой. Даже при беглом осмотре было понятно, что девочка погибла не естественной смертью. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, на теле насчитали не менее 5 ударов острым предметом, предположительно, ножом.

На следующий день был задержан подозреваемый – подполковник полиции Антон Безчетвертев, который на тот момент руководил подразделением по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в Советском районе Самары.

Вышли на него при помощи свидетелей: они видели подозрительного мужчину, который уехал на иномарке с прицепом, а сразу после этого они увидели труп. Супружеская пара смогла назвать регистрационный номер автомобиля, дальнейшее – дело техники. Опера сначала пришли к собственнику машины, а тот честно сказал: машину отдал зятю, ему и задавайте вопросы.

В поселке не верят, что у девочки мог быть роман с полицейским Фото: Соцсети

У Антона Безчетвертева трое детей, красавица-жена (которая, к слову, тоже работает в полиции), собственный дом, образцово-показательный брак. Что могло пойти не так?

Сразу поползли слухи о том, что полицейский убил Лизу не просто так: мол, была у них связь, потом девчонка стала шантажировать ухажера (отсюда – и деньги), а он не выдержал давления и расправился с ней.

По другой версии, которую Антон Безчетвертев предположительно изложил следователям, гибель Лизы – трагическая случайность: не заметил и сбил ее на автомобиле, а когда вышел из машины, она стала громко кричать, он испугался, в голове что-то «щелкнуло», и он ее убил.

В свой дом семья Безчетвертевых переехала не так давно Фото: Вячеслав СОРОКИН

Неоправданные ожидания

31 июля в Самарском районном суде избиралась мера пресечения для Безчетвертева. Зал был до отказа забит журналистами и все, затаив дыхание ждали, какую же версию следствие озвучит как приоритетную. Но мотивы и обстоятельства совершения преступления так и остались тайной.

В суде озвучили лишь, что свидетели действительно припоминают: был такой звук, как будто прицеп на что-то наехал. На что-то или на кого-то – теперь предстоит установить следователям.

Антон Безчетвертев признал: да, в убийстве виноват. Но ни слова больше. Все судебное заседание он смотрел на жену, практически не отрываясь, пытаясь поймать ее взгляд. Когда их глаза встречались – начинал плакать.

Антон Безчетвертев плакал, глядя на свою жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Безчетвертева на суд пришла одна из всей семьи. С журналистами общаться отказалась. По ее застывшему лицу сложно было сказать, что именно она испытывает к мужу сейчас и долго ли он будет оставаться ее мужем после всего произошедшего.

Антон Безчетвертев со службы уволен, пресс-служба областной полиции раз за разом подчеркивает, что называть его надо бывшим сотрудником. Никто из его сослуживцев на суд не пришел.

Мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца, следствие готовится предъявить ему обвинение по статье «Убийство», тело погибшей Лизы изучают эксперты – им предстоит установить точное время и причину смерти.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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