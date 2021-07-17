Третья смерть в загадочной цепочке: что известно о гибели Алексея Ряскова, подозреваемого в убийстве Екатерины Пузиковой

В последние дни своей жизни Алексей Рясков был в плохой форме и вел себя не совсем адекватно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу 17 июля — ровно через две недели после того, как в Самаре нашли с пробитой головой вдову банкира Пузикова Екатерину Сокирскую (Пузикову) — в областной соматической больнице УФСИН обнаружили мертвым подозреваемого в ее убийстве. Алексей Рясков, как считают правоохранители, покончил с собой. Правда, верят в такую версию далеко не все. Журналисты «Комсомольской правды» разбирались, что известно о гибели спортсмена.

Не захотел жить с болезнью?

Рясков попал в «девятку» — так называют ведомственную клинику — из СИЗО № 1. Еще в суде во время ареста, 6 июля, Алексей выглядел плохо, говорил, что он смертельно болен и ему осталось недолго. В первый же день в изоляторе медики осмотрели задержанного и пришли к выводу, что ему необходимо лечение. По словам адвоката фигуранта Александра Пименова, он просто не мог полноценно вести диалог и выражать свои мысли.

Днем 17 числа появилась информация о смерти Алексея Ряскова. Как сообщили «КП-Самара» в УФСИН по региону, его пытались спасти врачи, но реанимационные действия не принесли результата. Криминального состава в произошедшем не нашли. Официальная версия — самоубийство.

Знакомые бойца еще во время розыска того после убийства Сокирской (Пузиковой) переживали, что его не удастся найти живым. Некоторые заявляли, что он просто не справится с навалившимся на него грузом.

Причины суицида неизвестны. По одной из версий, которые озвучили местные жители, спортсмен просто не захотел ждать, пока его сведет в могилу болезнь. Вариант не самый очевидный. На уже упомянутом процессе по избранию меры пресечения Алексей обещал журналистам в будущем рассказать всю правду о том, как он помог в 2017 году Екатерине Пузиковой выйти на свободу. Тогда она отбывала наказание в колонии за отравление в 2012 году своего первого мужа — заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Женщину в итоге оправдали. Ее второй экс-супруг — Алексей Рясков — 2 июля 2021 года в Instagram признался, что это решение стоило 15 миллионов рублей. Дать более подробные показания у него так и не получилось.

Рясков - известный в Самаре спортсмен. Его изображения можно найти на жилых домах Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Также горожане предполагают, что Рясков просто не смог жить дальше. Его дама сердца им же убита, ему грозит тюрьма, многие друзья от него отвернулись. Именно это могло подтолкнуть отчаявшегося человека к роковому шагу.

Бывшая жена уверена, что Ряскова убили

Активно в социальных сетях обсуждают и еще один сценарий — убийство Алексея. Да, как говорят, он оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить в своей смерти и нелестно высказывался о Пузиковой, но ведь ее могли подделать. Значительная часть пользователей уверена, что Ряскову «помогли». Якобы, он владел слишком компрометирующей информацией.

После освобождения Екатерины казалось, что она нашла новую любовь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не верит в самоубийство, в частности, первая жена погибшего Ольга. На своей странице в Instagram она пишет, что Алексей не собирался умирать, а был настроен пролить свет на то, как четыре года откупил Пузикову от наказания. Ольга также уверяет, что не Рясков терроризировал Екатерину, как говорят ее подруги, а совсем наоборот.

— Все кричат, что Леша Пузикову преследовал — ложь! Это она его преследовала со своим приятелем и вымогала деньги... В нормальное состояние он пришел только недавно в больнице и собирался рассказать настоящую историю произошедшего. Но не успел! Я знаю, что он не сам, это не самоубийство! — считает она.

Первая жена Ряскова уверена, что он не хладнокровный убийца, как все говорят Фото: скриншот

Ольга добавляет, что полное видео признание по поводу взятки областному суду за освобождение вдовы банкира Алексей не смог разместить в интернете по незнанию — он не разбирается во всех нюансах Instagram. Однако, оно есть у Алексея Ряскова в телефоне, но где мобильник — загадка.

В поисках правды

Со всеми версиями сейчас работают сотрудники СУ СК России по региону. Прокуратура также держит ситуацию на контроле. Признаков, указывающих на убийство Ряскова, сыщики не выявили. С его стороны жалоб на какое-то противоправное обращение в местах лишения свободы тоже не поступало.

Екатерину Сокирскую (Пузикову) нашли мертвой в ее самарской квартире на Садовой 3 июля — на следующий день после разоблачительного видео Ряскова. 4 июля Алексея поймали в неадекватном состоянии за Волгой — в селе Торновое. Мужчина дал показания, что возлюбленная напала на него с ножом, а он несколько раз ударил ее топором и оставил умирать, побоявшись вызвать скорую. В суде было видно, что все руки и ноги задержанного в каких-то порезах и царапинах.

Дмитрий Пузиков был отравлен 7 марта 2012 года у себя дома в поселке Кондурчинский Красноярского района на вечеринке по поводу дня рождения своего брата. Кто-то подсыпал банкиру в картофельное пюре, которое готовила Екатерина Пузикова, таллий. Подозреваемых в убийстве банкира нет до сих пор.

Екатерина Сокирская была убита за две недели до смерти Ряскова

Сейчас следователи пытаются найти истину в этой крайне запутанной ситуации. Станет ли правда когда-нибудь известна — покажет время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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