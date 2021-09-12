Горадминистрация попытается выселить самарского «Плюшкина», который устроил помойку в жилом доме

Вид от входной двери, пройти дальше практически нереально Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре власти, похоже услышали, наконец, крик души жителей многоквартирного дом №4а в пер.Сиреневый. Их квартиры буквально атакуют насекомые и грызуны, которые завелись в квартире Петра К. По словам соседей, мужчина нигде не работает, а после смерти матери начал тащить в дом всякую рухлядь, хлам и мусор с помоек.

В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что они уже обрабатывали места общего пользования, но ощутимого эффекта это не принесло, а к себе в квартиру Петр их не пускает.

Редакция «КП-Самара» также направила запросы в разные ведомства и службы с просьбой организовать выездную комиссионную проверку и помочь жителям многострадального дома.

В облМВД нам ответили, что местный райотдел полиции проверку по жалобам жителей уже проводил, и все данные направлены в Роспотребнадзор – меры принимать предположительно должны сотрудники именного этого ведомства.

А вот в администрации Куйбышевского района «Комсомолке» сообщили о том, что уже начали процедуру в отношении собственника квартиры в соответствии с требованиями ст.293 ГК РФ и порекомендовали соседям делать побольше фотографий и видеозаписей «незваных гостей», которые бегут от Петра к ним, и перенаправлять материалы в правовое управление райадминистрации на ул. Зелёная, 14.

Статья 293 Гражданского кодекса РФ гласит следующее: «Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения».

Из этого следует, что соседей самарского «Плюшкина» ждут еще долгие месяцы судебных разбирательств. Однако закончатся ли они выселением Петра и избавлением от насекомых и грызунов – большой вопрос.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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