На площади Куйбышева в Самаре ко Дню города открылась сельхозярмарка

12 сентября здесь можно попробовать и купить все «местное» - то есть произведенное в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 сентября самарцы отмечают День города, и не простой, а юбилейный – 435-й! Народ гадал, какой же сюрприз приготовят власти к такой внушительной дате – может быть, звезду скандальную пригласят? Выступление Димы Билана в 2019 году обсуждали потом еще несколько месяцев, может быть, и в этот раз что-нибудь «эдакое» будет?

Власти думали и, наконец, придумали такое, что действительно всех удивило. Праздничного концерта не будет. Потому что коронавирус. Гуляния на набережной – пожалуйста. Фестиваль «Самара open jazz» в Струковском саду – без проблем. А вместо празднества на главной площади города в этом году… открыли сельскохозяйственную ярмарку.

Сегодня, 12 сентября, здесь можно попробовать и купить все «местное» - то есть произведенное в Самарской области.

А чтобы совсем странно не было (ведь сельхозярмарки отлично проходят и без привязки ко Дню города), для самарцев организовали выставку ретро-автомобилей. Справедливости ради стоит отметить, что каждая машина и правда будто сошла с картинки журнала - есть на что полюбоваться.

Ярмарка работает с 10.00 до 18.00. А что же делать потом? Гулять на свежем воздухе и ждать фейерверка. Правда, время его запуска пока не сообщается.

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