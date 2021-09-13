Мурал на ул.Первомайской в Самаре снабдили звуковым сопровождением

Для мурала, на котором изображены спортсмены, вечером включили звук баскетбольного матча Фото: Александра БУДАЕВА

В рамках фестиваля уличного искусства этой осенью в Самаре и Тольятти открыли 18 новых арт-объектов: 15 муралов и 3 скульптуры. Для этого в регион съехались знаменитые художники со всего мира, в том числе известнейший каллиграф Покрас Лампас.

Покрас Лампас впервые создал скульптуру – ее можно найти во дворах на ул.Маяковского недалеко от площади Славы. Также он зашифровал цитату Юрия Гагарина на шахте вентиляции на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой.

Покрас Лампас зашифровал цитату Юрия Гагарина в этой работе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Испанский художник Вячеслав Гунин (он же SAV45) нанес рисунок при помощи аэрозольной краски… на трамвай.

Муралы, которые появились в Самаре в этом году, тоже представляют собой не просто рисунки на фасадах домов. К примеру, на ул. Маяковского, 20, где изображено дерево с котами, у которых весьма человекообразные физиономии, вчера выступал музыкант-балалаечник Дмитрий Буцыков.

Рядом с этим муралом 12 сентября выступал музыкант-балалаечник Дмитрий Буцыков. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А на ул.Первомайской, 24, где изображены спортсмены – вечером был включен звук баскетбольного матча – скрип кроссовок, удары мяча и др.

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