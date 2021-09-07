Покрас Лампас рассказал, какой арт-объект создаст в Самаре

Покрас Лампас приехал в Самару для создания арт-объекта. ФОТО: Администрация Самары

В Самару приехал художник и каллиграфист Покрас Лампас. Он станет участником Samara Ground Art Festival, который в эти дни проходит в Самаре и Тольятти.

В прошлом году молодой человек был участником Samara Ground 2020 Art Experience и расписал подпорную стену на Маяковском спуске Самары. За несколько дней на 350 квадратных метрах стены он расписал стихотворением Владимира Маяковского «Приказ №2 армии искусств».

В этом году Покрас собирается создать новый арт-объект. Полной задумки он пока не раскрывает, но сообщил, что результат будет связан с космической историей города и сопровождён цитатой Юрия Гагарина.

- Я дам подсказку. Это цвет – королевский синий. Он ассоциируется с небом, с искусством XX века, работами Ива Кляйна. Такая краска не продаётся в строительных магазинах. Специально для фестиваля мы заказали 15 килограмм пигмента. Цвет каллиграфии – серебряный. Это будет цитата Юрия Гагарина. Место – знаковое, проект не останется незамеченным, - рассказал художник.

Всего во время Samara Ground Art Festival планируют создать 15 новых муралов и три скульптуры. Работать над рисунками будут Вячеслав Гунин, Мария Хардикова, Cobre и многие другие.