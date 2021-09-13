В Самаре по факту стрельбы из автомата на Некрасовской возбудили уголовное дело

Полицейские устанавливают участников "огненной" вечеринки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление МВД по Самаре возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия» по факту пальбы из автомата и пистолета ночью 11 сентября 2021 года на пересечении Куйбышева и Некрасовской. Сейчас сотрудники полиции ищут участников компании молодых людей, которые устроили фейерверк-шоу в центре города.

Напомним, около двух часов ночи 11 сентября 2021 года компания нетрезвых молодых людей начали запускать салюты и взрывать петарды возле дома №22 по улице Некрасовская. После чего один из участников компании достал из автомобиля автомат и начал стрелять в воздух, его поддержал второй молодой человек, который сделал несколько выстрелов из пистолета.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту данного инцидента. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, изъяли записи с видеокамер и опросили очевидцев из соседних домов.

- Устанавливаются личности фигурантов уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией по данному происшествию, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8-846-332-03-03 или 112.